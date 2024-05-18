انت الان تتابع خبر الاقتراب من انهاء شغور منصب رئيس البرلمان.. والتوقعات تشير الى حسمه في الجولة الثالثة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - منصب رئيس البرلمان يقترب من الحسم بعد ادراج فقرة الانتخاب على جدول اعمال جلسة السبت المقبل، ووفقا لمراقبين فان المنصب حسم خارج اروقة المجلس وداخل الغرف السياسية التي تطرح فيها الحسابات عند توزيع المناصب.

وتشير التوقعات الى ان حسم المنصب ليس بالامر اليسير، فقد يصعب حصول احد المرشحين على اغلبية في الجولة الثانية ما يضطر النواب الى الذهاب نحو الجولة الثالثة لحسمه.