انت الان تتابع خبر مجلس الوزراء يصوّت على جداول موازنة 2024 ويحيلها إلى البرلمان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان مقتضب لرئاسة مجلس الوزراء، ورد لـ الخليج 365، أن "مجلس الوزراء صوّت على جداول الموازنة العامة الاتحادية لعام 2024، وإحالتها إلى مجلس النواب لإقرارها".

وفي وقت سابق من اليوم، عقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لمناقشة جداول الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2024.

