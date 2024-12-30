انت الان تتابع خبر زيارات "غير معلنة" لدول الجوار تثير علامات استفهام‎ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - على وقع التطورات المتسارعة بالمنطقة سيما على الجانب الغربي من البلاد، كشفت لجنة الامن والدفاع النيابية عن زيارات غير معلنة لبعض الشخصيات السياسية لدول الجوار محذرين من طبيعة أهدافها وغاياتها بهذا التوقيت.



وعبرت كتل عن تأييدها لسياسية الحكومة الخارجية، معبرين عن رفضهم لتحركات بعض رؤساء الأحزاب في الخارج وإقامة علاقات خلاف رؤية الحكومة.