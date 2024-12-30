الارشيف / اخبار العالم / اخبار العراق

زيارات "غير معلنة" لدول الجوار تثير علامات استفهام‎

بغداد - ياسين صفوان - على وقع التطورات المتسارعة بالمنطقة سيما على الجانب الغربي من البلاد، كشفت لجنة الامن والدفاع النيابية عن زيارات غير معلنة لبعض الشخصيات السياسية لدول الجوار محذرين من طبيعة أهدافها وغاياتها بهذا التوقيت.

وعبرت كتل عن تأييدها لسياسية الحكومة الخارجية، معبرين عن رفضهم لتحركات بعض رؤساء الأحزاب في الخارج وإقامة علاقات خلاف رؤية الحكومة.
رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

