انت الان تتابع خبر الاعرجي يبارك حصد بعثة الحج المرتبة الأولى على مستوى بعثات العالم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الاعرحي في تدوينة على أكس، تابعتها الخليج 365، إنه "مبارك للعراق الإنجاز الجديد الذي حققته بعثة الحج العراقية، للسنة الثالثة على التوالي، بحصولها على المرتبة الأولى على مستوى بعثات الحج في العالم".

واضاف، إن "هذا التميز الرفيع يعكس التفاني والإخلاص الذي تقدمه البعثة لخدمة ضيوف الرحمن".

وتابع: "شكراً لجهود البعثة والقائمين عليها، وبارك الله في أعمالهم الخيرة لخدمة العراقيين، ونتطلع إلى المزيد من الإنجازات في المستقبل".