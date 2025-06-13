انت الان تتابع خبر حزب الدعوة يتحدث عن "واجب شرعي" بعد احداث ايران والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الحزب في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الكيان الصهيوني الغاصب قد استهتر في عدوانه على الجمهورية الاسلامية الايرانية بكل القوانين والاعراف الدولية والمعاهدات ومواثيق المنظمات ومنها الامم المتحدة، اذ وسع من مساحات اجرامه لتطال الاحياء السكنية المدنية في عدد من المدن الإيرانية، واستهدف القيادات والشخصيات معلنة حربا ظالمة تؤكد طبيعته الشريرة والاجرامية والذي يحاول عبر الحروب معالجة غربة وجوده في نسيج المنطقة وفرض كيانه المزروع على الخارطة بالقوة والحروب، ولكنه يبقى وجودا مؤقتا".



واكد انه "اذ ندين هذا الاعتداء الغاشم بأبلغ العبارات، نثق بقدرة وعزيمة الشعب الايراني على رد العدوان والدفاع عن سيادته ومواقفه المستقلة كما فعل مرات سابقة".

واعتبر أن "السكوت على هذه الجريمة النكراء سيجعل دول المنطقة وشعوبها في مرمى الاستهداف الصهيوني ومخططاته عاجلا ام اجلا، فالمواقف الاسلامية والعربية الموحدة من هذا العدوان واجب شرعي وانساني، وضرورة لحماية السلم والامن الاقليمي الذي بات مهددا بفعل العدوان الإسرائيلي".