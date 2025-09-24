انت الان تتابع خبر السوداني يستقبل المفرج عنهم من السعودية ويشدد على احترام العادات والخصوصية عند السفر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ورحب السوداني، بالمواطنين المفرج عنهم بعد عودتهم مع الوفد الحكومي الرسمي الى أرض الوطن بطائرة خاصة، وأكد أن الحكومة ستتبنى رعاية شؤونهم ومتابعة أوضاعهم لحين استقرارها، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي.وثمّن السوداني موقف ومبادرة المملكة العربية السعودية كما عبّر عن تقديره لولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان ، الذي أصدر عفواً ملكياً، بناءً على اللقاء الثنائي الذي جمعهما خلال القمة العربية والاسلامية الطارئة التي عقدت مؤخراً في الدوحة.

واكد السوداني أن قضية العراقيين الموقوفين كانت محل متابعة دقيقة من قبل الحكومة وجهاز المخابرات الوطني والسفارة والقنصلية في المملكة العربية السعودية، مشيدا بجهود الوفد الرسمي برئاسة مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء في انجاز هذا الموضوع، مشددا على أهمية أن يتقيد المسافرون العراقيون بعادات وخصوصية كل بلد لتجنب الوقوع في أي ملابسات قانونية.

من جانبهم، عبر ذوو المفرج عنهم عن شكرهم واعتزازهم بجهود الحكومة، والمتابعة الحثيثة من شخص رئيس مجلس الوزراء، في متابعة قضية المحتجزين، والإسهام الفعال في سرعة الإفراج عنهم، بحسب البيان.

