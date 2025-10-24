انت الان تتابع خبر المندلاوي يؤكد حرص السلطة التشريعية على سن القوانين الضامنة والحامية لحقوق المكونات والاقليات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتبه ورد لـ الخليج 365، أن "لنائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، وصل مساء اليوم الجمعة، إلى محافظة نينوى، حيث اجرى جولة ميدانية واسعة شملت مناطق (بعشيقة، بحزاني، والحمدانية)، وذلك للإطلاع عن قرب على الواقع الخدمي والاجتماعي في هذه المناطق، وللتأكيد على مكانة المحافظة بما تمثله من نموذج للتنوع العراقي الأصيل الذي يعكس وحدة النسيج الوطني".والتقى المندلاوي في بعشيقة، ممثل رجال الدين اليزيدين كوجك نون، وكاهن كنيسة مارت شموني للسريان الارثذوكس، ورئيس المجلس الإسلامي الشيخ ملا عز الدين، كما التقى في بحزاني راعي كنيسة مارك كوركيس للسريان الارثذوكس الخوري جابر، وعضو المجلس الروحاني الإيزيدي الأعلى ورئيس القوالين قوال بهزاد سفو، فيما التقى في الحمدانية رئيس اساقفة ابرشية الموصل وتوابعها للسريان الكاثوليك المطران مار بندكتوس حنو، بحضور عدد من رؤساء الكنائس والمسؤولين المحليين في القضاء، وفق البيان.

وشدد المندلاوي، على ان "التعايش بين مكونات نينوى هو الثروة الحقيقية التي ينبغي حمايتها وتعزيزها، مبينًا ان مجلس النواب كان حريصًا على الدوام للوقوف مع ابناء المحافظة في مطالبهم العادلة، وتشريع القوانين الضامنة لحقوق المكونات والاقليات كافة، فيما اعتبر ان المسؤولية تقتضي التقرب من الشعب وتلمس همومه واحتياجاته ميدانيًا، وان زيارته نابعة من اهتمامه الكبير في دعم المحافظة وترسيخ الاستقرار والتنمية فيها".