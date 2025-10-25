انت الان تتابع خبر "صفحة جديدة بدأت".. مبعوث ترامب الى العراق يكشف طبيعة مهمته ببغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال سافايا في تصريحات نقلتها وسائل اعلام أمريكية، إنّ "الولايات المتحدة لا تسعى إلى فرض أجندة على العراق، بل إلى دعم حكومة مستقلة قادرة على اتخاذ قراراتها السيادية بحرية تامة".



وأضاف، أن "هدفي هو العمل مع جميع الأطراف العراقية السياسية والدينية والاقتصادية لضمان عراقٍ مستقر ومزدهر يمكنه أن يكون شريكاً حقيقياً للولايات المتحدة، بعيداً عن الصراعات الإقليمية".

وأشار إلى أن "العراق يمتلك إمكانات بشرية واقتصادية هائلة، وأن استثمارها بالشكل الصحيح يمكن أن يجعل منه مركزاً إقليمياً للتنمية والاستقرار في الشرق الأوسط.

واكد أن "زيارتي المقبلة إلى بغداد ستكون رسالة واضحة بأن واشنطن ملتزمة بدعم عراق قوي وموحد، وأن صفحة جديدة من التعاون بدأت بالفعل بين البلدين".