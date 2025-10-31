انت الان تتابع خبر مبعوث ترامب يتحدث عن العراق وقيادته ويكشف تفاصيل مهمته والان مع التفاصيل
وشدد المبعوث الأمريكي على أن "مصالح الشعب العراقي والمنطقة الأوسع تعتمد على عراق كامل السيادة، خال من التدخّل الخارجي الخبيث، بما فيه من إيران ووكلائها، ومكرّس لخدمة مواطنيه والعيش بسلام مع جيرانه"، مضيفا "بهذا الإطار، الوحدة والتعاون بين السلطات الاتحادية والإقليمية ضرورية حتى نضمن أمن دائم، ونمو اقتصادي، وتماسك وطني".
وتابع أن "العراق بلد محوري بالمنطقة، ويجب أن يأخذ دوره الطبيعي بدعم السلام والأمن والاستقرار الإقليمي"، كاشفا "مهمّتي، نيابةً عن الرئيس ترامب، أتواصل مع العراق وأدعم سعيه المستمر نحو الاستقرار والسيادة والازدهار".
وأشار الى أن العراق يبقى ذو أهمية كبيرة للمنطقة وللولايات المتحدة"، موضحا "سيبقى واحدا من أقوى وأعزّ شركاء أمريكا، وأنا ملتزم أعزّز هذه العلاقة أكثر وأنا أتسلّم هذا الدور المشرّف كمبعوث".