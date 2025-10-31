انت الان تتابع خبر السيد الصدر يعلق على تحذير من "تزوير الانتخابات" القادمة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاء في وثيقة نشرها مكتب السيد الصدر، خلاصة رصد قدمت الى السيد الصدر، من بينها، ان الفاسدين يعملون على استغلال الأماكن التي يتواجد فيها أبناء التيار الوطني الشيعي وتزوير مراكزها الانتخابية بحجة القول بمشاركتهم وضرب مبدأ المقاطعة.وعلق السيد الصدر على ذلك قائلا ان "ألاعيبهم وأراجيفهم بدت واضحة فالفاسد لا يصدر منه إلا الفساد.. والتيار الشيعي الوطني ليس منهم ولا يقوم بتلك الأعمال التي لا تمت إلى نهجنا بصلة بل هي صراعات انتخابية بين الكتل والأحزاب بصورة غير مشروعة تزيد من عدم شرعية الانتخابات الهزيلة".