انت الان تتابع خبر ماذا قال حيدر العبادي على مطالبات إعادته لرئاسة الوزراء؟ (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأثناء حديث أحد المواطنين مع العبادي قائلاً: "الشارع راضٍ عنك ومنتظريك"، أجاب العبادي مبتسماً: "الحسين أهل الكوفة قالوا منتظرينه وشسوّوا بيه!"، في تعليق يجمع بين الطرافة والإشارة التاريخية.



وجاء هذا الحديث في وقت تستمرّ فيه الحوارات السياسيَّة خلف الكواليس، وتُشير التقديرات إلى أنَّ الأسبوعين المقبلين قد يشهدان الإعلان عن التوافق النهائيِّ على الرئاسات الثلاث، بما يُمَهِّد الطريق لتشكيل حكومةٍ جديدة.