دعوة حكومية للمؤسسات بتزويد مجلس الخدمة باحتياجاتها لـ"الوظائف الخضراء"

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الأمانة العامة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء تدعو المؤسسات الحكومية إلى تزويد مجلس الخدمة باحتياجاتهم من التخصصات التي تصب في دعم الوظائف الخضراء لخريجي كليات (الطاقة المتجددة، والبيئة، وعلوم الجو، والزراعة)".



ولفتت إلى أن "هذا الإعمام يأتي استنادًا إلى إقرار مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية التاسعة والثلاثين المنعقدة في 1/10/2024، توصية المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية (24033خ) بشأن إقرار سياسة المبادرة الوطنية لدعم الطاقة وتقليل الانبعاثات التي أعدها الفريق المؤلف بموجب الأمر الديواني (23552) لسنة 2023 المبلغ بكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بأهدافها وخططها التنفيذية للسنوات الـ (6) المقبلة لما لها من تأثير في استدامة الطاقة والبيئة بما يصب في مواجهة التغييرات المناخية".

