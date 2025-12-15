انت الان تتابع خبر الخارجية تدين الهجوم الإرهابي بقاعدة الدعم اللوجستي التابعة لقوات الأمم المتحدة في السودان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأكدت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "استهداف قوات الأمم المتحدة يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ويقوّض الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار وحماية المدنيين في مناطق النزاع".وأعربت الوزارة عن "تضامنها الكامل مع حكومة وشعب جمهورية السودان الشقيقة"، مجددةً "موقفها الرافض لكافة أشكال العنف والإرهاب".

ودعت الوزارة الى "تكثيف الجهود الدولية لمحاسبة الجهات المسؤولة عن هذه الأعمال الإجرامية وضمان أمن وسلامة منتسبي بعثات الأمم المتحدة".