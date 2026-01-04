انت الان تتابع خبر الفياض: المؤسسة الأمنية انهارت بفترة داعش.. والحشد أتاح إعادة بنائها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الفياض في كلمة خلال المحفل المركزي التأبيني لذكرى استشهاد قادة النصر في بغداد، ان "البعض كان يراهن على توتّر العلاقة بين الحشد والقوات الأمنية، إلا أنّ العلاقة أصبحت روحية، وأسهموا معًا في صناعة النصر".



وأضاف ان "الحشد الشعبي أتاح للمؤسسة الأمنية إعادة بناء نفسها بعد أن تعرّضت لهزّةٍ إبان حقبة داعش".

وأوضح ان "الحشد الشعبي والقوات الأمنية رسموا خطا ثابتا في الدفاع عن الوطن وبناء معادلة الأمن والتعايش المجتمعي".