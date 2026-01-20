انت الان تتابع خبر السوداني ورشيد يؤكدان على ضرورة دعم الجهود الرامية لإيجاد حل للأزمة السورية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب السوداني ورد لـ الخليج 365، ان الاخير "التقى رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، وشهد اللقاء مناقشة تطورات الوضع السياسي والأمني والاقتصادي في البلاد، والتأكيد على توحيد الصف الوطني، والعمل المشترك بين القوى السياسية للإسراع بتشكيل الحكومة القادمة ومواجهة التحديات الراهنة وتعزيز الاستقرار القائم، بما يلبي تطلعات المواطنين ويحقق المصلحة العليا للبلد".وتناول اللقاء، وفقاً للبيان "بحث آخر المستجدات على الساحة السورية، والتأكيد على أهمية خفض مستويات التوتر، والعمل على ترسيخ الأمن والاستقرار في مختلف أنحائها، وحماية حقوق جميع مكوّنات الشعب السوري، بما يصون وحدة سوريا وسيادتها، ويضمن سلامة مواطنيها".

واكد الجانبان، على "ضرورة دعم الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى إيجاد حلّ شامل للأزمة، بما يلبّي تطلعات الشعب السوري في الأمن والسلام والتنمية، ويعزّز فرص التعافي وإعادة الإعمار".