انت الان تتابع خبر الخزعلي يستقبل المالكي ويؤكدانِ أهمية الاستقرار والحوار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي للشيخ الخزعلي في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "الأمينُ العام لحركةِ عصائبِ أهلِ الحق، الشيخ قيس الخزعليّ، استقبلَ في مكتبِه ببغداد، رئيسَ ائتلافِ دولةِ القانونِ نوري المالكي".وأضاف ان "اللقاءُ تناولَ آخرَ التطوّراتِ على الساحتين السياسيّة والأمنيّة في البلاد، مع التشديدِ على ضرورةِ صونِ الاستقرارِ الداخليِّ، ومتابعةِ مجرياتِ الأحداثِ الأمنيّةِ في سوريا، وأهميّةِ إسنادِ القوّاتِ المُسلّحةِ والأجهزةِ الأمنيّة، ومراقبةِ التطوّراتِ الميدانيّةِ بدقّةٍ ومسؤوليّة".

وتابع "كما بحثَ الجانبانِ أهميّةَ توحيدِ الرُؤى والمَواقفِ من أجلِ استكمالِ الاستحقاقاتِ الدستوريّةِ المُتبقية، ولاسيّما ما يتعلّقُ باختيارِ رئيسِ الجمهوريّة وتكليفِ رئيسِ مجلسِ الوزراء ضمنَ الأُطرِ والتوقيتاتِ الدستوريّةِ المُحدّدة".

وأكّدَ الطرفانِ على "أولويّةِ اعتمادِ الحوارِ والتفاهمِ بينَ القوى السياسيّة، وتعزيزِ العملِ المشتركِ

لمواجهةِ التحدّياتِ الراهنة، بما يحقّقُ المصلحةَ الوطنيّةَ العُليا ويحفظُ استقرارَ البلاد".