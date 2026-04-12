انت الان تتابع خبر الديمقراطي مقررا اعادة ممثليه بالحكومة الاتحادية لاربيل: رئيس الجمهورية المنتخب لايمثل الاغلبية الكردستانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الحزب في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "عملية انتخاب رئيس الجمهورية في مجلس النواب جرت بطريقة خارجة عن النظام الداخلي المصادق عليه للمجلس، حيث حددت رئاسة مجلس النواب جدول أعمال الجلسة دون الاكتراث بالنظام الداخلي للمجلس، وهو ما يعدُّ انتهاكاً للقانون".

وأضاف، أن "المرشح الذي تم تحديده لمنصب رئيس الجمهورية كان خارج الآلية الكوردستانية، في وقتٍ يعتبر فيه هذا المنصب استحقاقاً لشعب كوردستان وليس لحزبٍ معين، إلا أن هذا المرشح تم تحديده للمنصب من قبل حزب واحد وصادقت عليه عدة أطراف من المكونات العراقية الأخرى"، رافضا "أسلوب الانتخاب".

وذكر "اننا لا نعتبر الشخص الذي يتم اختياره بهذه الطريقة ممثلاً للأغلبية الكوردستانية"، لافتا إلى أن "كتلة الحزب الديمقراطي قاطعت المشاركة في جلسة مجلس النواب، وكان ينبغي بعد المقاطعة رفع أسم مرشح الحزب من عملية الانتخاب".

وبين انه "في الوقت الحالي، ومن أجل تقييم الوضع والتشاور، سيعود كل من كتلة حزبنا في مجلس النواب وفي الحكومة الاتحادية العراقية إلى إقليم كوردستان".