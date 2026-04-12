انت الان تتابع خبر السوداني يؤكد موقف العراق الراسخ في دعم الشعب اللبناني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب السوداني في بيان، "تباحث رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، في اتصال هاتفي مع الرئيس اللبناني السيد جوزيف عون تطورات الأوضاع في لبنان".وأدان رئيس الوزراء وفق البيان "الاعتداءات التي يتعرض لها لبنان من قبل قوات الاحتلال الصهيوني"، مشدداً على "موقف العراق الراسخ حكومة وشعباً في دعم الشعب اللبناني الشقيق، ومساندته في مواجهة هذا العدوان السافر".

كما شهد الاتصال التأكيد المتبادل على ضرورة التنسيق العالي، وأن تضطلع الدول الكبرى والمؤسسات الدولية والأممية بمسؤوليتها إزاء ما تشهده لبنان من انتهاك لسيادة أراضيها واستهداف مباشر للمدنيين الأبرياء.

من جانبه، أعرب الرئيس اللبناني عن تقديره لمواقف الحكومة العراقية، وجهودها ودعمها المتواصل للشعب اللبناني، بما يؤكد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين في مواجهة التحديات.