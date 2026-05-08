واشنطن توجه رسالة جديدة اﻟﻰ الحكومة العراقية المقبلة

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت شبكة "NBC News" نقلا عن مسؤول في الخارجية الأميركية، قوله إن: هناك خطاً فاصلاً "غير واضح" حاليا بين الدولة العراقية والفصائل المسلحة"، حاثاً "الحكومة العراقية الجديدة التي من المرتقب أن يشكلها رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي "على قطع علاقاتها" مع تلك الجماعات".

ودعا المسؤول، "حكومة العراق المقبلة إلى إصدار بيان واضح ينص على أن الميلشيات ليست جزءًا منها"، مؤكداً "تعرض المنشآت الأميركية في العراق إلى أكثر من 600 هجوم خلال الصراع العسكري الذي شهدته المنطقة منذ نهاية شباط/فبراير، وحتى سريان وقف إطلاق النار في الثامن من نيسان/أبريل الماضي".