انت الان تتابع خبر بعد منحه الثقة.. الزيدي: سنمضي بثبات نحو ترسيخ الاستقرار وتعزيز هيبة الدولة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الزيدي في تدوينة على منصة (أكس)، تابعتها الخليج 365، إنه "أتقدم بخالص الشكر والامتنان إلى مجلس النواب والقوى السياسية الوطنية على منحهم الثقة للحكومة، في موقفٍ يجسد علوّ المصلحة الوطنية وروح الشراكة والمسؤولية. ".

وتابع، إن "هذه الثقة تمثل أمانة كبرى وعهداً أمام شعبنا العزيز، بأن نمضي بثبات نحو ترسيخ الاستقرار، وتعزيز هيبة الدولة، وتحقيق تطلعات العراقيين في التنمية والعدالة والعيش الكريم".

