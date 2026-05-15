انت الان تتابع خبر رئاسة البرلمان تؤكد مراقبة أداء الحكومة خلال الفترة المقبلة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاء في بيان للرئاسة، "عقد رئيس مجلس النواب ونائباه، مساء اليوم الخميس، اجتماعاً، أكدوا خلاله ضرورةَ إكمال التشكيلة الوزارية، كما هنَّأوا خلاله رئيسَ مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي على نيل حكومته ومنهاجها الوزراي ثقة مجلس النواب".

وطالبت رئاسة المجلس الزيدي بـ"الإسراع في إكمال أعضاء حكومته، وإرسال الأسماء إلى مجلس النواب وفق الاستحقاقات النيابية"، كما أكدت "مراقبةَ المجلس لأداء الحكومة خلال الفترة المقبلة".

وعبَّرت وفق البيان عن "دعمها للحكومة من أجل المضي بتنفيذ منهاجها الوزاري وتلبية تطلّعات العراقيين".