انت الان تتابع خبر السيد الحكيم يدعو إلى مواصلة البحث عن المقابر الجماعية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الحكيم في بيان بمناسبة اليوم الوطني للمقابر الجماعية وورد لـ الخليج 365: "نقف أمام جريمة لا تسقط بالتقادم، وألم لا تُطفئه السنون، إذ طحنت رحى الظلم والديكتاتورية والإرهاب الظلامي آلاف الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ".

وأضاف: "ندعو إلى مواصلة البحث عن المقابر الجماعية، فما زال كثير من المغيبين مجهولي المصير والمدفن، لا سيما بعض أبناء أسرة الإمام الحكيم (قدس سره)، ولا بد من تعريف الأجيال بهذه الجرائم عبر المناهج التربوية والذاكرة الوطنية الرسمية".

