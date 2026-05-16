السيد الحكيم يدعو إلى مواصلة البحث عن المقابر الجماعية

بغداد - ياسين صفوان - وقال الحكيم في بيان بمناسبة اليوم الوطني للمقابر الجماعية وورد لـ الخليج 365: "نقف أمام جريمة لا تسقط بالتقادم، وألم لا تُطفئه السنون، إذ طحنت رحى الظلم والديكتاتورية والإرهاب الظلامي آلاف الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ".
وأضاف: "ندعو إلى مواصلة البحث عن المقابر الجماعية، فما زال كثير من المغيبين مجهولي المصير والمدفن، لا سيما بعض أبناء أسرة الإمام الحكيم (قدس سره)، ولا بد من تعريف الأجيال بهذه الجرائم عبر المناهج التربوية والذاكرة الوطنية الرسمية".
محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

