انت الان تتابع خبر الشيخ حمودي لبارزاني: الثقة والالتزام بالدستور ضمانة اكيدة للاستقرار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان -

وخلال اللقاء، أكد حمودي وفق البيان أن "التقيد بالحقوق والواجبات الدستورية هو الضمانة الاكيدة لاستقرار البلد"، منوهاً الى "ضرورة تعزيز الثقة والاحتكام للقانون والدستور باعتبارهما الفيصل في حل اي إشكاليات".

واعرب عن امله بالعمل برلمانياً على تفعيل النصوص المعطلة المتعلقة بمجلس الاتحاد وقانون النفط والغاز والمحكمة الاتحادية، داعياً إلى التعاون سوية واستثمار الفرص والتأسيس لتفاهم مشترك، وإصلاح المسار الاقتصادي، وتعزيز سيادة العراق، منوهاً إلى ان العراق يمتلك الثروة والعقول والفرص التي تمكنه من تبوء دوراً ريادياً في المنطقة.