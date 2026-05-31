البرتغال تبحث إعادة فتح سفارتها في بغداد

بغداد - ياسين صفوان - وشهد الاتصال وفق البيان "بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين جمهورية العراق والجمهورية البرتغالية، ومناقشة إمكانية إعادة فتح السفارة البرتغالية في بغداد، بما يسهم في تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات".

وتناول الجانبان العلاقات بين العراق والاتحاد الأوروبي، وسبل مواصلة تعزيزها وتطويرها، مؤكدين أهمية دعم البرتغال للجهود العراقية في هذا الإطار، كما بحث الوزيران آفاق التعاون والتنسيق في الساحة الدولية، إلى جانب مناقشة التطورات الإقليمية، ولا سيما الأوضاع في المنطقة وتأثير العمليات العسكرية في مضيق هرمز على الأمن والاستقرار الإقليميين والاقتصاد العالمي.

وفي ختام الاتصال، وجّه وزير الخارجية البرتغالي دعوة رسمية إلى فؤاد حسين لزيارة البرتغال خلال الشهر المقبل، بهدف مواصلة المشاورات وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.