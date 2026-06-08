انت الان تتابع خبر طهران تقدم لبغداد شرحاً مفصلاً بشأن أسباب الهجوم على "إسرائيل" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت وزارة الخارجية العراقية، في بيان، "تلقى وزير الخارجية فؤاد حسين، مساء الأحد، اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي"، مضيفة "اطّلع عراقجي وزيرَ الخارجية على آخر التطورات المتعلقة بالحرب الجارية، مقدماً شرحاً مفصلاً بشأن أسباب الرد الإيراني الأخير على الهجوم (الإسرائيلي)".

وناقش الجانبان "توقعات رد الفعل (الإسرائيلي) خلال المرحلة المقبلة، كما تطرقا إلى مسار الحوار بين إيران والولايات المتحدة وآفاقه المستقبلية". وبحث الوزيران وفق البيان "مجمل الأوضاع في المنطقة، وأكدا أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية لخفض التوتر وتعزيز الاستقرار الإقليمي، بما في ذلك التواصل مع الدول الأوروبية للاضطلاع بدور فاعل في دعم مساعي السلام". وفي ختام الاتصال، اتفق الجانبان على مواصلة التواصل والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك والتطورات في المنطقة، بحسب البيان.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، مساء الأحد، عن رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه "إسرائيل"، فيما أعلن التلفزيون الإيراني عن إطلاق موجة ثالثة من الصواريخ باتجاه "إسرائيل".