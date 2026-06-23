انت الان تتابع خبر وزير الخارجية يكشف عن زيارة مرتقبة له الى سوريا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال حسين، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته الخليج 365، إنه "شارك في الاجتماع الشامل المتعلق بجدول أعمال الجامعة لاختيار الأمين العام الجديد للجامعة"، لافتاً الى أن "الاجتماعات شهدت مناقشات موسعة بشأن جدول أعمال الجامعة العربية، بما في ذلك اختيار الأمين العام الجديد، فضلاً عن تبادل وجهات النظر حول الأوضاع الإقليمية والتحديات التي تواجه الدول العربية".

وأضاف أن "اللقاءات الجانبية ركزت بصورة أساسية على العلاقات الثنائية بين العراق والدول العربية، حيث عقدت اجتماعات مكثفة مع وزراء خارجية مصر والأردن، إلى جانب اجتماعات مع دول الخليج العربية"، مشيراً إلى أن "العلاقات العراقية الخليجية مستمرة وجيدة، إلا أن التطورات والحرب الدائرة في المنطقة أفرزت بعض التحديات، وهناك جهود متواصلة لمعالجة تلك الإشكالات وترميم العلاقات بما يخدم مصالح جميع الأطراف".

وأوضح حسين أن "الحكومة الجديدة تمتلك رؤية واضحة في مجال السياسة الخارجية، وتضع بناء الاقتصاد العراقي في مقدمة أولوياتها، باعتبار أن التنمية الاقتصادية تحتاج إلى الأمن والاستقرار داخلياً وإقليمياً، ولاسيما مع الدول المجاورة ودول الخليج".

وبين حسين أن "المباحثات مع الجانبين المصري والأردني تناولت مشروع أنبوب البصرة – العقبة، وأهمية الاستمرار في التخطيط والتنفيذ لهذا المشروع الاستراتيجي"، لافتاً إلى أن "اللقاءات مع الجانب السوري تناولت العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي وقطاع الطاقة، فضلاً عن مناقشة مشروع مد أنبوب باتجاه سوريا".

وكشف وزير الخارجية عن "زيارة مرتقبة إلى العاصمة السورية دمشق خلال الأيام المقبلة لمواصلة المباحثات بشأن الملفات الاقتصادية ومشاريع التعاون المشترك"، مؤكداً أن "العراق يمتلك علاقات تاريخية وثقافية واقتصادية قوية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ويمكنه أن يؤدي دوراً إيجابياً في تقريب وجهات النظر بين دول المنطقة".

ولفت إلى أن "هناك دعماً عربياً للجهود الرامية إلى تعزيز التفاهم والحوار بين إيران والولايات المتحدة"، مشدداً على "أهمية بناء منظومة أمنية إقليمية تضم جميع دول المنطقة، بما فيها إيران، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار المشترك".

