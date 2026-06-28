انت الان تتابع خبر مسؤولون ونواب.. الكشف عن اسماء المعتقلين بتهمة بالفساد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وقالت مصادر رفيعة للوكالة وتابعتها الخليج 365،: إن "المعتقلين هم:
* رئيس تحالف عزم عضو مجلس النواب مثنى السامرائي بتهم فساد
* رئيس تحالف عزم عضو مجلس النواب مثنى السامرائي بتهم فساد
-عضو مجلس النواب زياد الجنابي بتهم فساد
-عضو مجلس النواب بهاء النوري بتهم فساد
* عضو مجلس النواب محمد الكربولي بتهم فساد
-عضو مجلس النواب عالية نصيف بتهم فساد
* عضو مجلس النواب محمد جميل المياحي بتهم فساد
* عضو مجلس النواب حسن الخفاجي بتهم فساد
* عضو مجلس النواب عبد الرحمن اللويزي بتهم فساد
* عضو مجلس النواب مضر الكروي بتهم فساد
-عضو مجلس النواب هند العباسي بتهم فساد
* عضو مجلس النواب محمد فرمان الجبوري بتهم فساد
-عضو مجلس النواب بشرى القيسي بتهم فساد
-عضو مجلس النواب السابق محمد الصيهود بتهم فساد
-وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع علي معارج بتهم فساد
-إبراهيم الصميدعي بتهم فساد