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مسؤولون ونواب.. الكشف عن اسماء المعتقلين بتهمة بالفساد

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مسؤولون ونواب.. الكشف عن اسماء المعتقلين بتهمة بالفساد

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت مصادر رفيعة للوكالة وتابعتها الخليج 365،: إن "المعتقلين هم:

* رئيس تحالف عزم عضو مجلس النواب مثنى السامرائي بتهم فساد

-عضو مجلس النواب زياد الجنابي بتهم فساد

-عضو مجلس النواب بهاء النوري بتهم فساد

* عضو مجلس النواب محمد الكربولي بتهم فساد

-عضو مجلس النواب عالية نصيف بتهم فساد

* عضو مجلس النواب محمد جميل المياحي بتهم فساد

* عضو مجلس النواب حسن الخفاجي بتهم فساد

* عضو مجلس النواب عبد الرحمن اللويزي بتهم فساد

* عضو مجلس النواب مضر الكروي بتهم فساد

-عضو مجلس النواب هند العباسي بتهم فساد

* عضو مجلس النواب محمد فرمان الجبوري بتهم فساد

-عضو مجلس النواب بشرى القيسي بتهم فساد

-عضو مجلس النواب السابق محمد الصيهود بتهم فساد

-وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع علي معارج بتهم فساد

-إبراهيم الصميدعي بتهم فساد

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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