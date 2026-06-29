واشنطن: سنواصل الجهود بقوة لحماية الحرية الدينية في العراق

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت السفارة الأميركية ببغداد في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "القائم بالأعمال السفارة جوشوا هاريس التقى بمحافظ نينوى عبد القادر الدخيل لمناقشة الأهداف المشتركة الرامية إلى بناء علاقة قوية ومتبادلة المنفعة بين الولايات المتحدة والعراق".

وأضاف ان "القائم بالأعمال سلط الضوء على الإمكانات المتاحة لتوسيع الشراكة التجارية بين الولايات المتحدة والعراق في نينوى".

وأكد أن "الولايات المتحدة ستواصل قيادة الجهود بقوة لحماية الحرية الدينية في العراق".

