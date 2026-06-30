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السيد الحكيم: ثورة العشرين كانت منجزاً وطنياً أصيلاً

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السيد الحكيم: ثورة العشرين كانت منجزاً وطنياً أصيلاً

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بغداد - ياسين صفوان - وقال السيد الحكيم في بيان ورد لـ الخليج 365، "مئة وستة أعوام مضت على ملحمة العراق الخالدة، ثورة العشرين التي كانت منجزاً وطنياً أصيلاً، بعيداً عن كل أجندة خارجية".
وأضاف: "ثورة كانت بقيادة المرجعية الدينية وأذرع العشائر العراقية الوفية، أثبتت أن وحدة العراقيين سر قوتهم، وأن الانتماء للوطن يعلو على كل اعتبار".
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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