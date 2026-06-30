انت الان تتابع خبر السيد الحكيم: ثورة العشرين كانت منجزاً وطنياً أصيلاً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السيد الحكيم في بيان ورد لـ الخليج 365، "مئة وستة أعوام مضت على ملحمة العراق الخالدة، ثورة العشرين التي كانت منجزاً وطنياً أصيلاً، بعيداً عن كل أجندة خارجية".

وأضاف: "ثورة كانت بقيادة المرجعية الدينية وأذرع العشائر العراقية الوفية، أثبتت أن وحدة العراقيين سر قوتهم، وأن الانتماء للوطن يعلو على كل اعتبار".

