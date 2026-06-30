انت الان تتابع خبر العراق يطلب من الأردن تسليمه رجال أعمال ومسؤولين فاسدين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت وسائل اعلام اردنية عن المصدر، قوله، إن "المذكرات ستشمل شخصيات تعمل في قطاعات حيوية، أبرزها تجارة السيارات، وإدارة مصنع لرقائق البطاطا، بالإضافة إلى مستشفى خاص".

وبحسب المصدر، فإن "المطلوبين متهمون بالاستيلاء على عشرات ملايين الدولارات، إلى جانب كميات ذهب لم يتم تحديد حجمها بعد".

وأشار إلى أن "بغداد ستطلب رسمياً الحجز على أصول هؤلاء المشتبه بهم داخل الأردن وخارجه، في إطار توسع دائرة التحقيقات التي انطلقت عقب تولي الزيدي رئاسة الوزراء وتشديده على ملف مكافحة الفساد".

