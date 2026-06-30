انت الان تتابع خبر مصدر لـ الخليج 365: رفع الحصانة عن ثلاثة نواب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر لـ الخليج 365، انه "تم اليوم رفع الحصانة عن ثلاث نواب".

وأضاف انه "لم تعلن حتى الان أسماء هؤلاء النواب".

وجاء ذلك ضمن حملة مكافحة الفساد التي اطلقها رئيس الوزراء علي الزيدي لملاحقة الفاسدين، حيث شهدت بغداد فجر الاحد الماضي حملة كبرى شملت مسؤولين ونواب رفعت عنهم الحصانة بسبب تهم فساد واختلاس مالي.

