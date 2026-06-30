اخبار العالم / اخبار العراق

المفوضية تنشر أسماء المرشحين البدلاء للفائزين بعضوية البرلمان

0 نشر
0 تبليغ

  • المفوضية تنشر أسماء المرشحين البدلاء للفائزين بعضوية البرلمان 1/2
  • المفوضية تنشر أسماء المرشحين البدلاء للفائزين بعضوية البرلمان 2/2

انت الان تتابع خبر المفوضية تنشر أسماء المرشحين البدلاء للفائزين بعضوية البرلمان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المفوضية، في وثائق، ان المرشح البديل لـ"عمار موسى كاظم" هو "حسين طالب عبود" ضمن تحالف قوى الدولة الوطنية عن محافظة بغداد بالتسلسل 22 وبعدد اصوات 5936 صوتاً.

وأضافت أن بدلاء مصطفى جبار سند ومثنى علي مهدي وفالح ساري عبد ونعيم عبد ياسر هم كل من جمال علي عويد وصلاح محجوب هادي وزهراء جميل هلامه وجاسم محمد ورور.
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا