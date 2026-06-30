انت الان تتابع خبر المفوضية تنشر أسماء المرشحين البدلاء للفائزين بعضوية البرلمان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المفوضية، في وثائق، ان المرشح البديل لـ"عمار موسى كاظم" هو "حسين طالب عبود" ضمن تحالف قوى الدولة الوطنية عن محافظة بغداد بالتسلسل 22 وبعدد اصوات 5936 صوتاً.وأضافت أن بدلاء مصطفى جبار سند ومثنى علي مهدي وفالح ساري عبد ونعيم عبد ياسر هم كل من جمال علي عويد وصلاح محجوب هادي وزهراء جميل هلامه وجاسم محمد ورور.