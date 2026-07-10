انت الان تتابع خبر حادثة قتل الصياد العراقي تتطور.. تهديد الرد بالمثل ومطالبة بطرد القنصل الكويتي من البصرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الحيدري في تدوينة على منصة (X) وتابعتها الخليج 365، ان "ما أقدمت عليه الكويت -غير الشقيقة- من قتل صياد عراقي في المياه الإقليمية العراقية، واعتقال مجموعة أخرى، وذلك لأكثر من مرة، هو استهتار بالدم العراقي وتجاوز صارخ على سيادة العراق".

وأضاف ان "الحكومة العراقية ملزمة باتخاذ موقف حازم إزاء هذه الجريمة التي ارتكبتها السلطات الكويتية، وإلا فسيكون ردّنا بالمثل".

وتابع ان "على القنصل الكويتي مغادرة البصرة فوراً".

