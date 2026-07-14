انت الان تتابع خبر خلال استقباله الزيدي.. ترامب: نحن نحب العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال ترامب، ان "الزيدي سيمثل بلاده خير تمثيل".يأتي ذلك بعدما التقى رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي، اليوم الثلاثاء، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في البيت الأبيض.

وبدأ رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، امس الاثنين، زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، على رأس وفد رسمي رفيع في أول زيارة خارجية منذ تشكيل الحكومة.

وتهدف الزيارة، التي جاءت بدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى تطوير مسار العلاقات العراقية الأمريكية، وتعزيز الشراكة الاقتصادية والتنموية واستقطاب الاستثمارات وتوسيع مساهمة الشركات الأمريكية في تنفيذ مشاريع البنى التحتية، فضلاً عن تطوير قطاعات الطاقة والنفط والغاز، ورفع القدرات الوطنية في إنتاج المشتقات النفطية والصناعات البتروكيمياوية، ودعم القطاعات الإنتاجية، بما يسهم في تنويع الاقتصاد الوطني.

وسيعرض رئيس مجلس الوزراء، خلال مباحثاته مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية السيد دونالد ترامب والمسؤولين في الحكومة الأمريكية، إلى جانب لقاءاته مع ممثلي مجتمع الأعمال والاقتصاد الأمريكي، حزمة من الملفات الاستراتيجية الهادفة إلى ترسيخ أسس الشراكة الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية على وفق المصالح المشتركة للبلدين.