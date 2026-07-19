انت الان تتابع خبر البرلمان يعقد جلسته اليوم.. تعديلات قانونية "مهمة" واعتراضات على "الوقف السني" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - إذ تضمن الجدول القراءة الأولى لمقترح التعديل الثاني لقانون الملاك، والقراءة الأولى لمقترح التعديل الثالث لقانون اتحاد الحقوقيين، فضلاً عن القراءة الأولى لمقترح التعديل الثاني لقانون نقابة الكيميائيين، إلى جانب القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون ديوان الوقف السني في إطار مواصلة المجلس استكمال أجندته التشريعية.وقال النائب مرتضى الساعدي، إن "إدراج مقترح التعديل الثاني لقانون نقابة الكيميائيين على جدول أعمال جلسة اليوم الأحد يمثل خطوة مهمة نحو استكمال مساره التشريعي"، لافتاً إلى أن "القراءة الأولى تمهد لمناقشة مواده وإجراء التعديلات اللازمة بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الحالية".

وأضاف، أن "التعديل يهدف إلى تحديث الإطار القانوني المنظم لعمل نقابة الكيميائيين، بما يعزز دورها في تنظيم شؤون منتسبيها والدفاع عن حقوقهم، فضلاً عن مواكبة التطورات العلمية والمهنية التي شهدها هذا الاختصاص خلال السنوات الأخيرة".

وأوضح الساعدي، أن "الكيميائيين يمثلون إحدى الشرائح العلمية التي تسهم في قطاعات حيوية، من بينها الصحة والصناعة والبيئة والمختبرات والرقابة النوعية، الأمر الذي يتطلب تشريعاً حديثاً يوفر بيئة قانونية أكثر فاعلية لممارسة المهنة، ويرتقي بعمل النقابة بما يخدم المنتسبين إليها".

وأكد، أن "مجلس النواب سيواصل استكمال الإجراءات التشريعية الخاصة بالمقترح وفق السياقات الدستورية والقانونية"، معرباً عن أمله "في إنجاز القانون خلال الفصل التشريعي الحالي، لما يمثله من أهمية في تنظيم العمل النقابي وتعزيز مكانة الكيميائيين ودورهم في دعم مؤسسات الدولة والقطاع الخاص".