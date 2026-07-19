انت الان تتابع خبر الزيدي يصل العاصمة القطرية الدوحة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتأتي هذه الزيارة عقب اختتام رئيس مجلس الوزراء والوفد رفيع المستوى المرافق له، زيارتهم الرسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والتي استمرت خمسة أيام للفترة من 13 ولغاية 17 تموز الحالي.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان مقتضب، أن "الزيدي وصل إلى الدوحة لتقديم التعازي والمواساة إلى أمير دولة قطر والشعب القطري الشقيق بهذا المصاب".