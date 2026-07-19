انت الان تتابع خبر مجلس النواب يعقد جلسته الاعتيادية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان مقتضب، أن الجلسة انطلقت برئاسة الحلبوسي، ومن المقرر أن تشهد مناقشة القوانين والملفات المدرجة على جدول الأعمال.إذ تضمن الجدول القراءة الأولى لمقترح التعديل الثاني لقانون الملاك، والقراءة الأولى لمقترح التعديل الثالث لقانون اتحاد الحقوقيين، فضلاً عن القراءة الأولى لمقترح التعديل الثاني لقانون نقابة الكيميائيين، إلى جانب القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون ديوان الوقف السني في إطار مواصلة المجلس استكمال أجندته التشريعية.