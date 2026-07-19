انت الان تتابع خبر البرلمان يصوت على إلغاء تعيين رئيس مجلس الخدمة ونائبيه.. ويناقش ملف "الصياد الشهيد" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وصوّت مجلس النواب على إلغاء تعيين رئيس مجلس الخدمة ونائبيه وتوصية للحكومة بتسليم إدارة المجلس لرئيس السن. كما صوت مجلس النواب على اضافة فقرة على جدول أعماله (قراءة تقرير لجنة الامن والدفاع بخصوص استشهاد الصياد من محافظة البصرة). وأنهى مجلس النواب القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثاني والعشرون لقانون الملاك رقم (٢٥) ١٩٦٠.



وكان رئيس البرلمان، هيبت الحلبوسي، قد افتتح أعمال الجلسة في وقت سابق من اليوم.