انت الان تتابع خبر البرلمان يتحرك لاستضافة الزيدي بعد زيارة واشنطن والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وشدد شبع في حديث لـ الخليج 365، على "أهمية أن تسهم زيارة رئيس الوزراء إلى الولايات المتحدة في فتح آفاق أوسع للاستثمار في العراق، وأن تكون التعاقدات مع الشركات مبنية على معايير الرصانة والأمانة بعيداً عن المناكفات السياسية".وأشار إلى أنه "هنالك توجهاً لجمع تواقيع داخل مجلس النواب لاستضافة رئيس الوزراء، والاطلاع على تفاصيل الزيارة والاتفاقيات التي تم توقيعها، فضلاً عن معرفة طبيعة اللقاءات التي جرت والمعاهدات والشراكات التي تم بحثها".

وأضاف أن "مجلس النواب يتحمل مسؤولية رسم السياسة الخارجية والداخلية للبلاد، مبيناً أن ما يهم هو تحقيق مصلحة العراق وتحديد موقعه ضمن الخارطة الإقليمية والدولية".

وعاد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي اليوم، إلى العاصمة بغداد، بعد اختتام زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

الزيارة ركزت على إطلاق عملية شراكة اقتصادية شاملة ومتنوعة تدعم الاقتصاد العراقي، وتوسع من الفرص الاستثمارية، وتنعش سوق العمل المحلي، وتدعم تنويع الموارد، مثلما تمكّن العراق من فتح منافذ جديدة لتصدير النفط الخام، وترفع من قدرات الانتاج والتصفية.