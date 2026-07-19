الزيدي في طهران الأسبوع الحالي

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "وكيل وزارة الخارجية للعلاقات الثنائية محمد حسين بحر العلوم استقبل، اليوم الأحد، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى العراق كاظم آل صادق، في مقر الوزارة".

وأضافت ان "الجانبين بحثا العلاقات الثنائية بين العراق وإيران"، لافتة الى انه "تم مناقشة جدول أعمال الزيارة المرتقبة لرئيس مجلس الوزراء إلى العاصمة طهران نهاية الأسبوع الجاري، فضلاً عن الاستعدادات الجارية للزيارة، بما في ذلك توقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات التعاون المشترك، بما يعزز العلاقات الثنائية ويخدم المصالح المشتركة للبلدين".

