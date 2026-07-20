انت الان تتابع خبر الكشف عن تفاصيل زيارة الزيدي المرتقبة إلى إيران وتركيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال العبودي في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته الخليج 365، ان " هذه الزيارات تأتي في إطار تنفيذ الحكومة برنامجها الرامي إلى تعزيز علاقات العراق مع دول الجوار والشركاء الإقليميين والدوليين".



واشار الى ان "هناك اهتمام بالدور الذي يمكن أن يضطلع به العراق انطلاقاً من علاقاته المتوازنة مع مختلف الأطراف، وما يحظى به من ثقة وقدرة على الإسهام في دعم الحوار وتخفيف التوترات الإقليمية، بما يخدم أمن المنطقة واستقرارها".

وتابع: "الزيارات التي يقوم بها رئيس الوزراء تنطلق من مقتضيات الجوار والمصالح المشتركة وستتناول المباحثات عدداً من الملفات الثنائية إلى جانب القضايا الإقليمية في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة والجهود الرامية إلى خفض التوتر وتعزيز الأمن والاستقرار".