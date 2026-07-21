انت الان تتابع خبر الإطار التنسيقي يعلن دعمه لنتائج زيارة الزيدي لواشنطن ومساندته للحكومة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاء في بيان للإطار، "عقد الإطار التنسيقي اجتماعه الاعتيادي 284 مساء اليوم الاثنين، في مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، بحضور رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي وقادة الإطار التنسيقي استمع فيه المجتمعون إلى عرضٍ مفصل قدمه رئيس مجلس الوزراء بشأن نتائج زيارته الرسمية الأخيرة إلى الولايات المتحدة الأميركية، واللقاءات التي عقدها مع المسؤولين الأميركيين، وما تمخضت عنه الزيارة من تفاهمات واتفاقات في عدد من القطاعات التي تخدم المصالح العليا للعراق".

وأعرب الإطار التنسيقي عن "دعمه لنتائج الزيارة، ومساندته للحكومة في تنفيذ الاتفاقات والتفاهمات التي جرى التوصل إليها، بما يعزز مكانة العراق الدولية، ويحفظ سيادته واستقلال قراره الوطني، ويسهم في تطوير قدراته الاقتصادية والأمنية، واستقطاب الاستثمارات، وتحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل للمواطنين".

وناقش الاطار التنسيقي بحسب البيان، الإجراءات الحكومية المتخذة في مجال مكافحة الفساد، مؤكداً استمرار دعمه الكامل للحكومة والسلطة القضائية وهيئة النزاهة في ملاحقة الفساد، وحماية المال العام، واسترداد الأموال المنهوبة، ومحاسبة المتورطين وفقاً للقانون، مشدداً على ان الاطار لن يوفر غطاءً سياسياً لأي شخص تثبت الجهات القضائية المختصة تورطه في قضايا الفساد.

وشدد الاطار التنسيقي على اهمية الالتزام بالسياقات القانونية والقضائية وشمول جميع المتورطين ايا كان انتماؤه لضمان سلامة حملة مكافحة الفساد، وتداول الاطار مجمل الأوضاع في البلاد، وتعزيز الاستقرار السياسي والأمني، وتحسين مستوى الخدمات، ومعالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، بما يلبي تطلعات المواطنين، وفق البيان.