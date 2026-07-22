انت الان تتابع خبر الزيدي يجري زيارة إلى إيران غداً.. والعبودي: "حصر السلاح" لا يناقش خارجياً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الحكومي، حيث أوضح العبودي أن رئيس الوزراء سيرافقه وفد وزاري رفيع المستوى، مشيراً إلى أن الزيارة ستتمخض عن حوارات وتفاهمات مشتركة تتركز على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والنقل والزراعة، إلى جانب بحث ملف الغاز وفقاً لما تقتضيه المصلحة الوطنية للعراق.وفي الشأن الإقليمي والدولي، أكد الناطق باسم الحكومة أن العراق يحمل مبادرة قائمة على الحلول الدبلوماسية للتعامل مع التطورات الجارية حالياً في المنطقة، مشدداً في الوقت ذاته على أن "حصر السلاح بيد الدولة هو شأن عراقي بحت ولا يناقش في أي زيارة خارجية".

وعلى الصعيد الداخلي والتنموي، تطرق العبودي إلى عدة ملفات بارزة، مبيناً أن البنك المركزي العراقي سيشارك برقم مهم في انطلاق صندوق التنمية، مع تسجيل انفتاح من دول مهمة للإسهام فيه.

كما أكد أن الحكومة مستمرة بقوة في مكافحة الفساد دون استثناء لأي أحد مهما كان انتماؤه أو نفوذه السياسي، موضحاً أن مستحقات الفلاحين تتصدر أولويات المعالجات الحكومية، إلا أن التطورات الراهنة وانعكاساتها أثرت في تأخير صرفها.

وفي ختام المؤتمر، أعلن العبودي أن ملف المياه سيكون من أبرز الملفات التي ستتم مناقشتها خلال الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء إلى تركيا نهاية الشهر الحالي.