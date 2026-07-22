انت الان تتابع خبر الزيدي يتلقى دعوة رسمية لزيارة ألمانيا.. تأكيد على التعاون الاستثماري والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، أجرى مباحثات هاتفية مع المستشار الألماني فريدريش مرتس، تناولت العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في مختلف المجالات والقطاعات، ولاسيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إلى جانب التعاون في ملف الهجرة".وأشار الزيدي، إلى "رغبة العراق بتوسيع ميزان المدفوعات الاقتصادي ودخول الشركات الألمانية للاستثمار"، مبيناً "سعي الحكومة إلى تأسيس صندوق عراقي- ألماني مشترك لتمويل مشاريع تطوير الصناعة العراقية من قبل الجانب الألماني".

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن "الحكومة ماضية في مكافحة الفساد بكل أشكاله، وجعل العراق بيئة استثمارية مفتوحة وواعدة لتنويع مصادر الاقتصاد"، لافتاً إلى أن "ألمانيا شريك اقتصادي مهم وهي مستمرة بدعم العراق".

من جانبه، أعرب المستشار الألماني عن "رغبة بلاده بتعزيز التعاون مع العراق في مختلف المجالات، ووجّه دعوة رسمية لرئيس مجلس الوزراء لزيارة ألمانيا"، مؤكداً "دعم بلاده لجهود الحكومة العراقية في تحقيق الإصلاحات الاقتصادية والمالية، كما أبدى استعداد الشركات الألمانية للاستثمار في العراق".