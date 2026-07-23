مجلس النواب يُرحّل جدول أعماله إلى السبت ويُحول جلسة اليوم إلى "مناقشات عامة"

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، أن المجلس حوّل جلسة اليوم إلى جلسة خاصة لمناقشة تردي واقع الكهرباء والخدمات في عموم العراق، وأرجأ جدول أعمال اليوم إلى جلسة يوم السبت القادم، مشيرة إلى أن المجلس سيستدعي وزير الكهرباء يوم الاثنين لمناقشة تدهور الطاقة الكهربائية.

وكان مجلس النواب قد عقد في وقت سابق من اليوم جلسته الاعتيادية (الجلسة الخامسة من الدورة الانتخابية السادسة للسنة التشريعية الأولى - الفصل التشريعي الثاني) برئاسة هيبت الحلبوسي.

وأكدت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان لها، أن الجلسة شهدت تحقيق النصاب القانوني الكامل بحضور 222 نائباً، قبل أن يتقرر ترحيل فقرات جدول الأعمال الخاصة بالتشريعات والتصويت إلى جلسة السبت الموعدة، واستغلال الوقت النيابي المتاح لطرح القضايا العامة والخدمية والملفات الأمنية الطارئة.