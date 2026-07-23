انت الان تتابع خبر رئيس الجمهورية يؤكد أهمية مواصلة تطوير العلاقات العراقية - الهولندية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية، في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "رئيس الجمهورية نزار آميدي، استقبل في قصر بغداد، سفيرة مملكة هولندا لدى العراق جانيت البيردا، بمناسبة انتهاء مهام عملها".

وأضافت أنه "خلال اللقاء أكد الرئيس أهمية مواصلة تطوير العلاقات العراقية الهولندية وتعزيز التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة".

وأشار الرئيس بحسب البيان، إلى "حرص العراق على تعزيز علاقاته مع الدول الصديقة على أساس الاحترام المتبادل والتعاون البناء دعما لجهود التنمية والاستقرار في المنطقة، ومتمنياً للسفيرة البيردا التوفيق والنجاح في مهامها المقبلة".

من جانبها، أعربت السفيرة الهولندية عن "شكرها وتقديرها لفخامة رئيس الجمهورية على ما لقيته من تعاون ودعم طوال مدة عملها في العراق"، مؤكدة "رغبة بلادها بتوطيد علاقات الصداقة والتعاون مع العراق، ومتمنية للشعب العراقي دوام الأمن والاستقرار والازدهار".

