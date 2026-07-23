انت الان تتابع خبر الاتفاقيات التي وقعت اليوم بين العراق وإيران.. هذه التفاصيل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء ورد لـ الخليج 365، إن "رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان رعيا، اليوم الخميس في العاصمة طهران، مراسم توقيع أربع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مختلف المجالات، تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي والشراكة بين البلدين الجارين، وهي كالآتي:1- اتفاقية الشحن والنقل الدولي البري للبضائع.2- مذكرة تفاهم مدّ سكك الحديد من كرمنشاه - خسروي - خانقين- بغداد.3- مذكرة تفاهم للتوأمة بين أمانة بغداد وبلدية طهران.4- مذكرة تفاهم في مجال الإدارة الحكومية وتدريب الموارد البشرية.

وأضاف البيان إنه وقع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم عن الجانب العراقي كل من وزراء؛ الخارجية، والكهرباء، والمالية والتخطيط وكالة.

