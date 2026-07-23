انت الان تتابع خبر عماد آل ميرزا: مشروع مجاري "عنه" يسير وفق المخطط ونسبة الإنجاز 30% والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال آل ميرزا، في بيان ورد لـ الخليج 365، إن “مشروع مجاري قضاء عنه يُعد من المشاريع الجديدة التي تنفذها المديرية العامة للمجاري في محافظة الأنبار، ويتضمن إنشاء محطة معالجة بطاقة 11 ألف متر مكعب، إضافة إلى محطتي رفع، وتنفيذ 124 كيلومتراً من شبكات وخدمات المجاري داخل القضاء”.وأضاف أن “نسبة الإنجاز الحالية للمشروع بلغت 30%، وهي مطابقة للنسبة المخططة، فيما تتواصل الأعمال بوتيرة جيدة ووفق المواصفات الفنية المعتمدة”.

وأشار إلى أن “المديرية العامة للمجاري تنفذ عدداً من المشاريع الخدمية في محافظة الأنبار، وجميعها تسير وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يسهم في الارتقاء بواقع الخدمات وتعزيز البنى التحتية في المحافظة”.