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زيدان يعلن تأسيس شبكة القاضيات العربيات

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زيدان يعلن تأسيس شبكة القاضيات العربيات

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بغداد - ياسين صفوان - وقال زيدان في مؤتمر اليوم الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة، وحضرته الخليج 365 ان " مجلس القضاء يواصل اتخاذ خطواته لتعزيز الحماية للمرأة خصوصا في اجراءات التحقيق والمحاكمة، واستكمال التحقيقات وتامين الحماية اللازمة لهن".
واكد ان "المجلس يواصل تمكين المرأة وتعزيز دورها في جميع المجالات"، معلنا "تاسيس شبكة القاضيات العربيات لتعزيز السلطة القضائية العربية واختيار بغداد مقراً ثابتاً لهذه الشبكة لترسيخ سيادة القانون".
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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