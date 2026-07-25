انت الان تتابع خبر تحالف العزم يعقد لقاءً تنظيمياً موسعاً في سامراء لبحث مستجدات المرحلة وتعزيز التنسيق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي للتحالف في بيان، ورد لـ الخليج 365، أن “الوفد التقى عدداً من قيادات وتنظيمات تحالف العزم في محافظة صلاح الدين، وذلك في منزل رئيس التحالف المهندس مثنى السامرائي”.وأضاف البيان أن “اللقاء تناول عدداً من الموضوعات التنظيمية والسياسية، فضلاً عن مناقشة مستجدات المرحلة الراهنة، وبحث آليات تعزيز التواصل بين قيادات التحالف وتنظيماته في المحافظات، بما يسهم في تطوير الأداء وتعزيز العمل المشترك”.

وأشار إلى أن “الحاضرين أكدوا أهمية مواصلة التنسيق بين مختلف تشكيلات التحالف، وتكثيف الجهود خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز حضور التحالف ودوره في مختلف المحافظات، ويخدم المصلحة العامة”.